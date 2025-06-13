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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 09:30
 

Прямая трансляция первых матчей плей-офф на клубном ЧМ в США. Кто с кем?

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Прямая трансляция первых матчей плей-офф на клубном ЧМ в США. Кто с кем? ©ФК "Челси"

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи плей-офф клубного чемпионата мира в США. По итогам игрового дня станут известны два первых четвертьфиналиста турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи плей-офф клубного чемпионата мира в США. По итогам игрового дня станут известны два первых четвертьфиналиста турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом матче 1/8 финала, который начнется в 21:00 по казахстанскому времени, сыграют бразильские клубы "Палмейрас" и "Ботафого". Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

В 01:00 состоится еще один матч 1/8 финала - между португальской "Бенфикой" и английским "Челси". Эту встречу покажет телеканал Q League.


Напомним, что накануне стали известны все участики плей-офф клубного ЧМ-2025.

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Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
29 июня 01:00   •   не начат
Бенфика
Бенфика
(Лиссабон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Бенфика
Ничья
Челси
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