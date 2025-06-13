Прямая трансляция первых матчей плей-офф на клубном ЧМ в США. Кто с кем?

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи плей-офф клубного чемпионата мира в США. По итогам игрового дня станут известны два первых четвертьфиналиста турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В первом матче 1/8 финала, который начнется в 21:00 по казахстанскому времени, сыграют бразильские клубы "Палмейрас" и "Ботафого". Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
В 01:00 состоится еще один матч 1/8 финала - между португальской "Бенфикой" и английским "Челси". Эту встречу покажет телеканал Q League.
Напомним, что накануне стали известны все участики плей-офф клубного ЧМ-2025.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
29 июня 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Бенфика
Ничья
Челси
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