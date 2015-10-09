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КПЛ
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В КПЛ предсказали сенсацию в матче с участием аутсайдера

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В КПЛ предсказали сенсацию в матче с участием аутсайдера ©ФК "Атырау"

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В одной из двух сегодняшних игр встретятся "Атырау" и "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В одной из двух сегодняшних игр встретятся "Атырау" и "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

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"Атырау" с отрывом занимает последнее место в лиге. Но это будет первый матч обновленной команды нефтяников, с Виталием Жуковским у руля и рядом новичков в составе. Прогнозирую, что сегодня хозяева впервые за долгое время не проиграют и наберут очки", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.


Встреча между этими командами начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Сейчас "Атырау" замыкает турнирную таблицу, с пятью баллами занимая 14-е место, а "Окжетпес" идет на шестой строчке, имея 20 очков в активе.

Прямая трансляция матчей 14-го тура КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 14, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
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Окжетпес
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