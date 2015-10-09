В КПЛ предсказали сенсацию в матче с участием аутсайдера

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В одной из двух сегодняшних игр встретятся "Атырау" и "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.
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"Атырау" с отрывом занимает последнее место в лиге. Но это будет первый матч обновленной команды нефтяников, с Виталием Жуковским у руля и рядом новичков в составе. Прогнозирую, что сегодня хозяева впервые за долгое время не проиграют и наберут очки", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.
Встреча между этими командами начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Сейчас "Атырау" замыкает турнирную таблицу, с пятью баллами занимая 14-е место, а "Окжетпес" идет на шестой строчке, имея 20 очков в активе.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Атырауская обл., Атырау • Тур 14, мужчины
Сегодня 18:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Окжетпес
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