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Сегодня 13:10
 

"Кайрат"? Черчесов назвал идеальный клуб для Дзюбы

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"Кайрат"? Черчесов назвал идеальный клуб для Дзюбы ©ФК "Акрон"

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением об игре российского нападающего Артема Дзюбы. Он работал с ним в сборной России, сообщают Vesti.kz.

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Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением об игре российского нападающего Артема Дзюбы. Он работал с ним в сборной России, сообщают Vesti.kz.

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Известный тренер считает, что 36-летний форвард отлично смотрится в составе тольяттинского "Акрона", и ему не нужно ничего менять.

"Акрон" - команда, где Дзюба себя комфортно чувствует. Нет смысла что-то менять, хотя я с ним на эту тему не разговаривал. Мы обсуждаем с Артемом успехи, но его действия - нет", - цитирует его слова "Чемпионат".


Отметим, что в текущем году опытного нападающего связывали с потенциальным переходом в алматинский "Кайрат". Однако информация не была подтверждена сторонами.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 14, мужчины
29 июня 20:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
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