В казахстанском клубе пообещали громкие трансферы

Главный тренер "Иртыша" Ринат Алюетов рассказал о селекции в клубе. Представитель первой лиги совершит еще несколько громких подписаний, сообщают Vesti.kz.
После домашней победы в 11-м туре первой лиги над столичным SD Family (3:0), рулевой павлодарцев Алюетов отметил, что клуб не ограничится подписаниями Армана Кенесова, Абинура Нурымбета и Темирлана Торебека.
"Да, конечно. У нас будут громкие имена. Приедут качественные футболисты, чтобы помочь нам. Мы уже увидели то, какие игроки к нам пришли. Но, при этом, мы стремимся вернуть наших павлодарских игроков.
Тот же Арман Кенесов, который ранее отказался от компенсации, чтобы помочь клубу возродиться. Теперь человек приезжает к нам, в "Иртыш", несмотря на предложения из премьер-лиги. Надо отдать должное за это. Поэтому усиления однозначно еще будут", - цитирует его слова Kazfootball.kz.
Отметим, что после 11 сыгранных туров "Иртыш" занимает третье место в первой лиге, имея 24 набранных балла. Они уступают только "Каспию" (30) и "Шахтеру" (26).
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