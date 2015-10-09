В казахстанском клубе пообещали громкие трансферы

Главный тренер "Иртыша" Ринат Алюетов рассказал о селекции в клубе. Представитель первой лиги совершит еще несколько громких подписаний, сообщают Vesti.kz.

После домашней победы в 11-м туре первой лиги над столичным SD Family (3:0), рулевой павлодарцев Алюетов отметил, что клуб не ограничится подписаниями Армана Кенесова, Абинура Нурымбета и Темирлана Торебека.

"Да, конечно. У нас будут громкие имена. Приедут качественные футболисты, чтобы помочь нам. Мы уже увидели то, какие игроки к нам пришли. Но, при этом, мы стремимся вернуть наших павлодарских игроков.

Тот же Арман Кенесов, который ранее отказался от компенсации, чтобы помочь клубу возродиться. Теперь человек приезжает к нам, в "Иртыш", несмотря на предложения из премьер-лиги. Надо отдать должное за это. Поэтому усиления однозначно еще будут", - цитирует его слова Kazfootball.kz.