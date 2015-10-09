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Хаби Алонсо вычеркнул 21-летнего таланта из планов "Реала"

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Хаби Алонсо вычеркнул 21-летнего таланта из планов "Реала" ©instagram.com/realmadrid

Молодой нападающий "Реала" Гонсало Гарсия стал одним из открытий клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

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Молодой нападающий "Реала" Гонсало Гарсия стал одним из открытий клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Из-за травмы Килиана Мбаппе он получил шанс проявить себя и использовал его сполна - два забитых мяча и несколько результативных передач в трех матчах. Однако, несмотря на яркую игру, его будущее в команде оказалось под вопросом.

Алонсо хочет аренду для Гарсии

По информации Don Balon, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо считает, что 21-летний Гарсия не получит достаточной игровой практики в следующем сезоне после возвращения Мбаппе. Тренер не хочет, чтобы молодой футболист просидел год на скамейке, и выступает за его аренду - в клуб, где он сможет стабильно играть и развиваться. Алонсо также отмечает, что, несмотря на прогресс, игроку еще не хватает зрелости для конкуренции на высшем уровне.


Перес - за, но есть нюанс

Президент "Реала" Флорентино Перес, напротив, хотел бы сохранить Гарсию в первой команде. Однако наличие сразу двух молодых талантов - Гарсии и Эндрика - может вызвать внутреннюю конкуренцию за минуты на поле. Руководству клуба предстоит решить, как грамотно распределить игровые ресурсы и не затормозить развитие ни одного из игроков.

Мбаппе расколол "Реал" на два лагеря из-за конфликта с другой звездой

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