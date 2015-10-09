Лидер сборной Узбекистана может сменить клуб в Европе

Итальянская "Кремонезе", недавно вернувшаяся в Серию А, планирует усилить линию нападения и проявляет серьезный интерес к форварду сборной Узбекистана и "Ромы" Элдору Шомуродову, передают Vesti.kz.

По данным итальянских СМИ, клуб уже провел переговоры с футболистом и рассматривает его как оптимальное усиление в борьбе за сохранение прописки в элите. Игрок, в свою очередь, выразил готовность к переходу.

Конкуренция за нападающего

Шомуродов, права на которого принадлежат "Роме", также находится в сфере интересов клубов из Франции и Турции. Однако именно вариант с "Кремонезе" считается на текущий момент наиболее реалистичным, поскольку сам футболист уже дал положительный отклик на возможный трансфер.

Решающий ход за "Ромой"

Окончательное решение зависит от "Ромы", которой необходимо получить прибыль от сделки до 30 июня - в рамках финансовой отчетности. Контракт 29-летнего нападающего с римским клубом действует до 2026 года, и руководство готово рассмотреть конкретные предложения.

В минувшем сезоне Шомуродов провел 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.