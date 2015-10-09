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Клуб КПЛ представил нового главного тренера и двух игроков

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Клуб КПЛ представил нового главного тренера и двух игроков ©ФК "Туран"

Футбольный клуб "Туран" официально объявил о назначении Абдухалика Бурибаева на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Туран" официально объявил о назначении Абдухалика Бурибаева на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Опытный специалист уже работал с командой в прошлом, привел ее к победе в первой лиге и вывел в элиту казахстанского футбола. После перерыва Бурибаев возвращается к работе с коллективом, чтобы вновь решить амбициозные задачи.

Его предшественник Виталий Жуковский вернулся в "Атырау".


Также был объявлен тренерский штаб: помощником главного тренера стал Артур Авакянц, за физическую подготовку будет отвечать Колдас Ешджанов, а за работу с вратарями - Мейрали Ламаев.


Рахат Усипханов возвращается в "Туран"

Клуб сообщил о возвращении полузащитника Рахата Усипханова. Футболист уже выступал за "Туран" в предыдущие сезоны и завоевал признание болельщиков. В его карьере также были "Иртыш", "Экибастуз", "Академия Онтустик".


Подписание опытного универсала

Кроме того, к "Турану" присоединился защитник Мирам Сапанов. Игрок имеет внушительный опыт выступлений за клубы КПЛ, включая "Акжайык", "Ордабасы", "Кайсар", "Каспий", "Шахтер", "Атырау". В сезоне-2025 он провел 11 матчей за "Атырау" и отличился тремя голами.

Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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