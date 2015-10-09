В КПЛ отдали игрока в аренду на фоне масштабных чисток

Защитник петропавловского "Кызылжара" Асылбек Асан отдан в аренду в туркестанский "Туран" до конца сезона, передают Vesti.kz.
Он присоединился к "Кызылжару" в начале чемпионата, провел всего три матча во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Прежде Асан выступал за "Тараз" и его фарм-клуб "Тараз-Каратау".
Ранее "Туран" представил нового главного тренера и двух игроков. Также клуб сообщил о расторжении контрактов с восемью иностранными легионерами. Кроме того, команду покинули Абылайхан Жумабек, Еркебулан Тойбеков, Абинур Нурымбет, Аскар Сатышев и помощник главного тренера Ренат Абдулин.
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