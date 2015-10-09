Клуб КПЛ продолжает чистку состава: ушли игрок и тренер

Туркестанский "Туран" официально объявил о завершении сотрудничества с двумя представителями команды, передают Vesti.kz.

Контракт с защитником Аскаром Сатышевым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Также клуб покинул помощник главного тренера

Абдулин - бывший игрок сборной Казахстана. В разные годы он выступал за такие клубы, как "Окжетпес", "Ордабасы", "Атырау", "Кайсар", "Восток", "Тобол", "Локомотив" (Астана), "Кайрат".

Ранее "Туран" сообщил о расторжении контрактов с восемью иностранными легионерами, еще команду покинули Абылайхан Жумабек, Еркебулан Тойбеков и Абинур Нурымбет.

Недавно в "Туране" произошла смена главного тренера: новым наставником команды стал казахстанский специалист Абдухалик Бурибаев. Его предшественник Виталий Жуковский вернулся в "Атырау".