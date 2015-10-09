В КПЛ намечается трансфер известного легионера

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру белорусский полузащитник Никита Корзун после ухода из семейского "Елимая", передают Vesti.kz.
Ранее стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.
По информации телеграм-канала "Ухо", в ближайшее время Корзун подпишет контракт с "Актобе".
В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за "Елимай", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
В послужном списке Корзуна - выступления за минское "Динамо", солигорский "Шахтер", киевское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе". С 2016 года он регулярно вызывается в национальную сборную Беларуси.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
29 июня 21:00 • не начат
ПСЖ
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Интер Майами
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ПСЖ
Ничья
Интер Майами
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