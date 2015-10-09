Сорвался переход Оразова в европейский клуб: названа причина

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов рассказал, что его переход в словенский клуб "Целе" сорвался из-за финансовых разногласий с предыдущим клубом - "Копером", передают Vesti.kz.

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"После ухода из "Копера" на меня вышел "Целе". Руководство клуба было из России, а также там работает Иван Маевский (бывший футболист "Астаны"). Они сказали, что им понравилось, как я сыграл против них. Как только "Копер" узнал об этом, они сразу начали требовать компенсацию. На тот момент "Целе" предлагал такие же финансовые условия, как и "Копер", но после требования выплат предложение сократили вдвое. Пришлось отказаться - у меня семья, и я отвечаю не только за себя. Тогда с финансовой точки зрения было тяжело. Поэтому вариант с "Целе" отпал", - сказал Оразов в интервью BorodAbata.kz.

В 2023 году Оразов покинул костанайский "Тобол" и подписал контракт со словенским "Копером", однако уже в январе 2024 года стороны расторгли соглашение. После этого полузащитник недолго выступал за "Актобе", а позднее перебрался в датский клуб "Силькеборг", где продолжает карьеру.

В карьере Оразова также были "Кайрат", "Аксу", "Даугавпилс" (Латвия) и "Чайка" (Россия). С 2021 года вызывается в национальную команду своей страны.