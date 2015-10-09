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ПСЖ выплатил 50 миллионов ради спасения конкурента от вылета

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ПСЖ выплатил 50 миллионов ради спасения конкурента от вылета ©instagram.com/psg

"Пари Сен-Жермен" неожиданно пришел на помощь "Лиону", досрочно выплатив всю сумму за трансфер Брэдли Барколя, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" неожиданно пришел на помощь "Лиону", досрочно выплатив всю сумму за трансфер Брэдли Барколя, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, эта операция стала значимой поддержкой для "Лиона", недавно пониженного в Лигу 2 решением французского финансового регулятора DNCG.

Ранее предполагалось, что сумма сделки - 45 миллионов евро (плюс 5 миллионов бонусами) - будет выплачиваться частями, как это обычно происходит. Однако парижский клуб решил перевести всю сумму сразу.

Факторинг - как способ спасения

ПСЖ воспользовался механизмом факторинга - заранее перевел "Лиону" денежные средства, чтобы тот мог улучшить свое финансовое положение. Эти средства помогут клубу представить более устойчивую отчетность перед контролирующим органом. Конкретная сумма досрочной выплаты пока не разглашается.

"Лион" борется за право остаться в Лиге 1

"Лиону" предстоит срочная апелляция перед комиссией DNCG. Если первоначальное решение о понижении будет подтверждено, клуб сможет обратиться в CNOSF (Национальный олимпийский комитет Франции), а затем - в Исполком французской федерации футбола (FFF). В случае неудачи не исключен и переход дела в судебную плоскость.

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