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Клубный чемпионат мира 2025
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"Реал" - "Ювентус", Месси - ПСЖ. Стали известны все пары 1/8 финала клубного ЧМ

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"Реал" - "Ювентус", Месси - ПСЖ. Стали известны все пары 1/8 финала клубного ЧМ ©x.com/realmadrid

Стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В плей-офф вышли четыре клуба из Бразилии, по два из Англии, Италии и Германии. По одному клубу представляют Испанию, Португалию, Францию, США, Саудовскую Аравию и Мексику.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира:

  • 28 июня, 21:00. "Палмейрас" (Бразилия) - "Ботафого" (Бразилия);
  • 29 июня, 01:00. "Бенфика" (Португалия) - "Челси" (Англия);
  • 29 июня, 21:00. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Интер Майами" (США);
  • 30 июня, 01:00. "Фламенго" (Бразилия) - "Бавария" (Германия);
  • 1 июля, 00:00. "Интер" (Италия) - Флуминенсе" (Бразилия);
  • 1 июля, 06:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);
  • 2 июля, 00:00. "Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия);
  • 2 июля, 06:00. "Боруссия" (Германия) - "Монтеррей" (Мексика).

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 14, мужчины
29 июня 18:00   •   не начат
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