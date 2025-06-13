"Реал" - "Ювентус", Месси - ПСЖ. Стали известны все пары 1/8 финала клубного ЧМ

Стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В плей-офф вышли четыре клуба из Бразилии, по два из Англии, Италии и Германии. По одному клубу представляют Испанию, Португалию, Францию, США, Саудовскую Аравию и Мексику.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира: