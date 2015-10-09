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"Легия" приняла важное решение перед игрой с "Актобе" в Казахстане

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"Легия" приняла важное решение перед игрой с "Актобе" в Казахстане ©ФК "Легия"

Польская "Легия" забронировала прямой чартерный рейс на выездной матч с "Актобе". Команды встретятся в первом квалификационном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

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Польская "Легия" забронировала прямой чартерный рейс на выездной матч с "Актобе". Команды встретятся в первом квалификационном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Первая игра между командами пройдет 10 июля в Варшаве, а ответная встреча - 17 июля в Актобе.


По данным Se.pl, польская команда, имея относительно недавный опыт визита нашей страны, решилась на организацию прямого рейса в Актобе, чтобы не тратить много сил в пути. Два года назад они с пересадками добирались до Шымкента, когда играли с "Ордабасы" в Лиге конференций.

В этот раз варшавцы сделают все, чтобы прибыть на выездной матч энергичными и готовыми к игре.

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29 июня 18:00   •   не начат
Туран
Туран
(Туркестан)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
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