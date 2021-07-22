Соперника "Ордабасы" по еврокубкам лишили титула в Европе

Серебряный призер прошлого сезона чемпионата Грузии "Торпедо" из Кутаиси не сумел во второй раз подряд завоевать Суперкубок страны. В полуфинальном матче турнира команда боролась с клубом "Спаэри", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя еще в концовке первого тайма "Торпедо" осталось в меньшинстве после удаления бразильского защитника Эрика Пиментеля, а сразу после этого игрок "Спаэри" не реализовал пенальти.

В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой футболисты "Спаэри" оказались точнее - 4:3.

"Спаэри" может впервые в своей восьмилетней истории завоевать Суперкубок Грузии. В решающем матче, 2 июля, футболисты этой команды сыграют с

А вот "Торпедо" 1 июля проведет матч за третье место с действующими чемпионами страны из "Иберии".

Добавим, что уже 10 июля "Торпедо" проведет первый матч в еврокубковой квалификации. В рамках стартового раунда Лиги конференций команда дома примет шымкентский "Ордабасы". Ответная встреча состоится 17 июля в Казахстане.