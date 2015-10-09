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"Барселона" упустила возможность подписать вингера. Он продлил контракт со своим клубом

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"Барселона" упустила возможность подписать вингера. Он продлил контракт со своим клубом ©ФК "Барселона"

36-летний хорватский вингер Иван Перишич принял решение продлить контракт с нидерландским ПСВ. Клубная пресс-служба объявила о заключении нового договора с опытным полузащитником, сообщают Vesti.kz.

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36-летний хорватский вингер Иван Перишич принял решение продлить контракт с нидерландским ПСВ. Клубная пресс-служба объявила о заключении нового договора с опытным полузащитником, сообщают Vesti.kz.

"Иван Перишич продлил свой контракт с ПСВ до лета 2027 года. Игрок сборной Хорватии подписал новый контракт в пятницу днем ​​на стадионе "Филипс", - говорится в заявлении клуба.

 


Перишич отметил, что провел в ПСВ отличное время в прошлом сезоне, ведь они добились чемпионства. Он поблагодарил болельщиков и выразил надежду, что ему удастся помочь молодым игрокам команды.

Добавим, что на счету Перишича 144 матча и 36 голов за сборную Хорватии. На международном уровне он добирался до финала ЧМ-2018 и становился бронзовым призером ЧМ-2022.


Игроком ПСВ Иван стал в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне экс-игрок "Боруссии", "Интера", "Баварии" и "Тоттенхэма" провел за клуб 39 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Этим летом услугами Перишича интересовалась "Барселона", которая была не прочь заполучить хорвата бесплатно.

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