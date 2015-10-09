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Левша, быстрый и техничный: "Ордабасы" нашел усиление перед еврокубками

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Левша, быстрый и техничный: "Ордабасы" нашел усиление перед еврокубками ©instagram.com/fc__ordabasy

Шымкентский "Ордабасы" пополнится еще одним украинским футболистом, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" пополнится еще одним украинским футболистом, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, полузащитник Владислав Наумец уже находится в расположении клуба.

"Завтра клуб представит его официально. Касательно характеристик игрока можем отметить, что он левша, быстрый, техничный. Довольно неплохое усиление", - пишет источник. 


Ранее "Ордабасы" подписал другого украинского хавбека Юрия Вакулко, выступавшего за "Кривбасс", "Днепр", "Партизан" и другие команды.

Между тем "Ордабасы" расстался с воспитанником "Кайрата", подробности - тут.

Напомним, "Ордабасы" сыграет в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против грузинского "Торпедо" из Кутаиси. Первый матч пройдет 10 июля в Грузии, ответный - 17 июля в Шымкенте.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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