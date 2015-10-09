Стоичков назвал главного фаворита на "Золотой мяч"-2025

Легендарный болгарский футболист и обладатель "Золотого мяча"-1994 Христо Стоичков высказался о главных претендентах на престижную индивидуальную награду в 2025 году, передают Vesti.kz.

По его мнению, главным фаворитом должен стать вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, несмотря на конкуренцию со стороны более титулованных игроков.

"Если он выиграет - я сам ему его отдам"

В эфире испанской радиопрограммы Carrusel Deportivo Стоичков заявил, что Ямаль заслуживает награду без сомнений:

"Если он выиграет, я лично ему его вручу", - сказал болгарин.

Стоичков подчеркнул, что количество титулов не всегда отражает индивидуальный вклад игрока, и добавил, что уже сейчас Ямаль - один из самых ярких футболистов в мире.

Мнение о клубном чемпионате мира

Стоичков считает, что итоги клубного чемпионата мира не окажут серьезного влияния на голосование:

"Не думаю, что этот турнир имеет большое значение для "Золотого мяча". Это соревнование вне рамок регулярного сезона", - цитирует экс-игрока "Барселоны" Cadena SER.

Он выразил уверенность, что шансы Ямаля останутся высокими, вне зависимости от выступлений на турнире.

Ранее самым молодым обладателем "Золотого мяча" был Роналдо, получивший награду в возрасте 21 года. Ямаль, которому сейчас 17, может переписать историю, если выиграет трофей в сентябре 2025 года.

"Ямаль - еще очень молод, у него большое будущее. Мне нравится его уверенность, стиль и зрелость на поле", - сказал Стоичков.

Он также отметил важную роль Педри и Рафиньи в успешном сезоне "Барселоны", в котором команда выиграла три трофея: Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок.

Претенденты из ПСЖ

Помимо игроков "Барселоны", Стоичков назвал ряд футболистов ПСЖ, которые также могут претендовать на награду:

"Если трофей получит Маркиньос - поверю. То же касается Витиньи, он провел потрясающий сезон. Есть много достойных игроков", - добавил он.

В итоге Стоичков предположил, что победителем станет представитель либо "Барселоны", либо ПСЖ.