Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 16:40
 

Историческая победа на клубном ЧМ обернулась увольнением для тренера

  Комментарии

Поделиться
Историческая победа на клубном ЧМ обернулась увольнением для тренера ©ig.com/fifaclubworldcup

Бразильский "Ботафого" объявил об увольнении главного тренера португальского специалиста Ренато Пайвы после вылета из клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бразильский "Ботафого" объявил об увольнении главного тренера португальского специалиста Ренато Пайвы после вылета из клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Напомним, команда из Рио-де-Жанейро под руководством Пайвы заняла второе место в группе B на клубном ЧМ. При этом "Ботафого" сенсационно обыграл действующего победителя Лиги чемпионов в лице французского "Пари Сен-Жермен" (1:0).

В 1/8 финала их соперником стал другой бразильский клуб "Палмейрас", выбивший коллектив Пайвы благодаря голу в дополнительное время (1:0).

- Ботафого сообщает, что Ренату Пайва больше не является главным тренером основной команды. Решение было доведено до специалиста вечером в воскресенье, 29 июня. Клуб благодарит Пайву и его ассистентов за работу, проделанную за последние месяцы - особенно за историческую победу над "Пари Сен-Жермен" на клубном чемпионате мира, а также за выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии, - гласит сообщение пресс-службы "Ботафого".


Отметим, что 15 августа команде предстоит сыграть в 1/8-й финала Кубка Либертадорес против эквадорского ЛДУ из Кито.

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 06:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Монтеррей
Монтеррей
(Монтеррей)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Монтеррей
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!