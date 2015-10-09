Назван лучший тренер мира: Энрике - 2-й, а Алонсо в топ-10

Футбольный портал Give me Sport опубликовал список 20 лучших тренеров мира, передают Vesti.kz.

Рейтинг был сформирован на основе нескольких факторов, включая количество выигранных трофеев, недавние достижения, продолжительность пребывания на позиции и результаты в сравнении с ожиданиями.

Возглавил топ испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский "Манчестер Сити".

Топ-20 лучших тренеров мира выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола (Испания), "Манчестер Сити".

2. Луис Энрике (Испания), "ПСЖ".

3. Арне Слот (Нидерланды), "Ливерпуль".

4. Симоне Индзаги (Италия), "Аль-Хиляль".

5. Карло Анчелотти (Италия), сборная Бразилии.

6. Ханс-Дитер Флик (Германия), "Барселона".

7. Антонио Конте (Италия), "Наполи".

8. Хаби Алонсо (Испания), "Реал".

9. Диего Симеоне (Аргентина), "Атлетико".

10. Микель Артета (Испания), "Арсенал".

11. Унаи Эмери (Испания), "Астон Вилла".

12. Лионель Скалони (Аргентина), сборная Аргентины.

13. Дидье Дешам (Франция), сборная Франции.

14. Томас Тухель (Германия), сборная Англии.

15. Юлиан Нагельсман (Германия), сборная Германии.

16. Луис де ла Фуэнте (Испания), сборная Испании.

17. Джан Пьеро Гасперини (Италия), "Рома".

18. Эдди Хау (Англия), "Ньюкасл".

19. Нуну Эшпириту Санту (Португалия), "Ноттингем Форест".

20. Лучано Спаллетти (Италия), экс-сборная Италии.