"Барселона" упустила талантливого бомбардира: он перейдет в другой клуб

Канадский нападающий Джонатан Дэвид станет игроком туринского "Ювентуса". Футболист переберется в итальянский клуб на правах свободного агента, передают Vesti.kz.

Джонатан Дэвид переходит в "Ювентус"

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уже "Ювентус" достиг устной договоренности с Дэвидом по всем условиям контракта. Форвард уже готовится к медицинскому обследованию, после чего состоится подписание официальных документов.

"Барселона" не стала забирать "бесплатную" звезду

Ранее Дэвид заявлял, что мечтает выступать за "Барселону". Его уход из "Лилля" по завершении контракта породил слухи о возможном переходе в испанский клуб. Однако "сине-гранатовые" не стали претендовать на игрока - в условиях ограниченного бюджета приоритет был отдан другим позициям.

"Ювентус" же не упустил шанс усилиться без трансферных затрат. Дэвид станет важным элементом обновленной атакующей линии туринцев.

Статистика форварда в "Лилле"

Минувший сезон 25-летний футболист провел в составе французского "Лилля", сыграв 49 матчей во всех турнирах. Он отличился 25 голами и 12 результативными передачами.

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