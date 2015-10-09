Флик запретил продавать двух игроков "Барселоны". Известны подробности

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик четко обозначил свою позицию по двум футболистам - Фермину Лопесу и Эрику Гарсии, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Ферран Корреас, немецкий специалист видит в них важную часть проекта и настоял на том, чтобы клуб не рассматривал никаких предложений по их продаже этим летом.

Флик уже уведомил руководство "блауграны", что считает Лопеса и Гарсию "неприкасаемыми", несмотря на их нестабильное присутствие в старте. На фоне слухов об их возможном уходе, тренерский штаб дал ясно понять: оба игрока остаются.

Напомним, "Барселона" завершила прошлый сезон с треблом на внутренней арене - выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок.