"Бешикташ" Зайнутдинова согласился отпустить звездного форварда

Нападающий стамбульского "Бешикташа" Чиро Иммобиле близок к тому, чтобы вновь вернуться в Италию, сообщают Vesti.kz.

Он переходит в "Болонью", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Иммобиле, который является одноклубником полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова расторгнет контракт с "Бешикташем", рассчитанный до 2026 года, и подпишет с "Болоньей" соглашение по формуле "1+1".

Напомним, 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром турецкого клуба в минувшем сезоне, забив 15 голов.

Иммобиле - легенда римского "Лацио" и рекордсмен клуба с 207 голами.

