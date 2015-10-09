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Гвардиола собрался забрать в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны"

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Гвардиола собрался забрать в "Манчестер Сити" звезду "Барселоны" ©x.com/ManCity

Опытный голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб и чемпионат уже в ближайшем будущем, сообщают Vesti.kz.

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Опытный голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб и чемпионат уже в ближайшем будущем, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, 33-летний немецкий вратарь попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассматривает тер Штегена как потенциальную замену Эдерсону, который, по слухам, может покинуть клуб.

Несмотря на то что из-за травмы колена в прошлом сезоне немец провел лишь 11 матчей, его опыт и класс остаются вне сомнений.

Контракт тер Штегена с "Барселоной" действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Похоже, если "Сити" действительно решится на сделку - нас ждет громкий трансфер между Ла Лигой и АПЛ.


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