Не "Реал" и ПСЖ. Черчесов дал прогноз на победителя клубного чемпионата мира

Экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился своим прогнозом на исход клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Турнир набирает обороты, и впереди - горячие четвертьфиналы.

В 1/8 финала "Бавария" уверенно разобралась с бразильским "Фламенго", победив со счетом 4:2. Теперь мюнхенцев ждет куда более серьезное испытание - дуэль с ПСЖ. Матч состоится 5 июля в 21:00 по казахстанскому времени.

Если команда Венсана Компани сумеет пройти парижан, то в полуфинале ей предстоит встретиться с победителем пары "Реал" - "Боруссия" (Дортмунд). В параллельной части сетки нас ждут не менее яркие битвы: "Палмейрас" сыграет с "Челси", а "Флуминенсе" - с "Аль-Хилялем".

And then there were eight.#FIFACWC pic.twitter.com/SOM9zLb4JO