Лучший бомбардир сборной Франции перешел в новый клуб

38-летний французский форвард Оливье Жиру вернулся в Лигу 1. Нападающий подписал контракт с "Лиллем", передают Vesti.kz.

Футболист подписал однолетний контракт с командой. Жиру вернулся в европейский футбол спустя год отсутствия - прошлым летом лучший бомбардир в истории сборной Франции (57 голов) перебрался в американский "Лос-Анджелес".

Стоит отметить, что Жиру уже выигрывал Лигу 1 в составе "Монпелье" в 2012 году.