Лучший бомбардир сборной Франции перешел в новый клуб

38-летний французский форвард Оливье Жиру вернулся в Лигу 1. Нападающий подписал контракт с "Лиллем", передают Vesti.kz.
Футболист подписал однолетний контракт с командой. Жиру вернулся в европейский футбол спустя год отсутствия - прошлым летом лучший бомбардир в истории сборной Франции (57 голов) перебрался в американский "Лос-Анджелес".
Стоит отметить, что Жиру уже выигрывал Лигу 1 в составе "Монпелье" в 2012 году.
Чемпионат Литвы 2025 • Литва, Вильнюс • Регулярный чемпионат, мужчины
4 июля 21:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Жальгирис
Ничья
Банга
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