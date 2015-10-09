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Лучший бомбардир сборной Франции перешел в новый клуб

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Лучший бомбардир сборной Франции перешел в новый клуб ©ig.com/oliviergiroud

38-летний французский форвард Оливье Жиру вернулся в Лигу 1. Нападающий подписал контракт с "Лиллем", передают Vesti.kz.

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38-летний французский форвард Оливье Жиру вернулся в Лигу 1. Нападающий подписал контракт с "Лиллем", передают Vesti.kz.

Футболист подписал однолетний контракт с командой. Жиру вернулся в европейский футбол спустя год отсутствия - прошлым летом лучший бомбардир в истории сборной Франции (57 голов) перебрался в американский "Лос-Анджелес".

Стоит отметить, что Жиру уже выигрывал Лигу 1 в составе "Монпелье" в 2012 году.


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