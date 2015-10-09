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Казахстан(футбол)
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Игрок сборной Казахстана из европейского клуба заявил, что может вернуться в КПЛ

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Игрок сборной Казахстана из европейского клуба заявил, что может вернуться в КПЛ ©КФФ

Вингер словацкого "Кошице" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек прокомментировал планы на будущее, передают Vesti.kz.

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Вингер словацкого "Кошице" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек прокомментировал планы на будущее, передают Vesti.kz.

Напомним, ранее 22-летний футболист намекнул об уходе из словацкого коллектива.

"Пока точно не знаю, где продолжу карьеру. Есть варианты как в Казахстане, так и в Европе. Скоро все узнаете", - сказал Кенжебек в интервью BorodAbata.kz.

Галымжан Кенжебек стал игроком словацкого "Кошице" в январе этого года, перейдя в клуб на правах свободного агента после расставания с кипрским "Акритасом Хлоракас". В рамках чемпионата Словакии казахстанский вингер провёл девять матчей, в основном выходя на замену, и отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

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