Игрок сборной Казахстана покинул европейский клуб? Заявление футболиста

Вингер словацкого "Кошице" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек оставил интригующее заявление, сообщают Vesti.kz.

В последнее время все чаще говорится, что 22-летний игрок близок к уходу из словацкого коллектива. Теперь же сам футболист обратился к своему клубу, подогрев интерес болельщиков.

- Спасибо, ФК "Кошице", - написал Кенжебек в социальных сетях.

Фото: скриншот из соцсетей Галымжана Кенжебека.

Многие фанаты восприняли это как прощание со словацким клубом. Напомним ранее сообщалось, что Галымжаном интересуются клубы из Чехии, России и Казахстана.

Кенжебек присоединился к "Кошице" в январе текущего года, на правах свободного агента покинув кипрский "Акритас Хлоракас". В чемпионате Словакии казахстанец сыграл девять неполных матчей, забив один гол и оформив ассист.