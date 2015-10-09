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Флик дал полторы недели двум игрокам "Барселоны": они должны покинуть клуб

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Флик дал полторы недели двум игрокам "Барселоны": они должны покинуть клуб ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" немец Ханси Флик начал наводить порядок в команде еще до старта предсезонной подготовки и сделал важное предупреждение руководству, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" немец Ханси Флик начал наводить порядок в команде еще до старта предсезонной подготовки и сделал важное предупреждение руководству, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, немецкий специалист поставил ультиматум спортивному директору Деку: если Марк-Андре тер Стеген и Ориоль Ромеу останутся в клубе к 13 июля, возникнут серьезные проблемы.


Флик, по данным источников, уже дал понять, что не рассчитывает на этих футболистов в новом сезоне. В случае с Ромеу все просто - тренер не видит в нем игрока, соответствующего уровню команды. А вот ситуация с тер Стегеном куда острее: немецкий вратарь, по словам инсайдеров, вызвал недовольство Флика своим токсичным поведением в концовке прошлого сезона.


Флик требует от руководства клуба расставить приоритеты - сначала избавление от ненужных игроков, а уже потом новые трансферы. В противном случае, уже 13 июля, когда команда соберется на первую тренировку, может начаться конфликт внутри раздевалки.

На выход из клуба уже отправлены Ансу Фати и Серги Домингес. Теперь под прицелом - тер Стеген и Ромеу, которые должны либо покинуть команду в ближайшие полторы недели, либо приготовиться к жёсткому сезону вне планов тренера.

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