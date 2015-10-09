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Бывший одноклубник Месси завершил карьеру

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Бывший одноклубник Месси завершил карьеру ©depositphotos.com/thenews2.com

Главный тренер "Хайдука" Гонсало Гарсия подтвердил - Иван Ракитич завершает карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Главный тренер "Хайдука" Гонсало Гарсия подтвердил - Иван Ракитич завершает карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

37-летний полузащитник окончательно попрощался с профессиональным футболом, поставив точку в яркой главе, растянувшейся на два десятилетия.

"Ракитич завершает карьеру. Он умен, у него хорошие идеи, и он понимает футбол. Но сейчас Иван переживает нелегкие времена - переход от выступлений на поле к работе в офисе никогда не бывает легким", - цитирует Гарсию Gol.

Ракитич прошел путь от "Базеля" до "Барселоны", выступая вместе с Лионелем Месси, блистал в "Севилье" и "Шальке", а завершал карьеру в "Аль-Шабабе" и хорватском "Хайдуке". На его счету - 16 трофеев, включая:

  • Четыре титула чемпиона Испании;
  • Победа в Лиге чемпионов;
  • Две Лиги Европы;

В составе сборной Хорватии он сыграл 106 матчей, стал вице-чемпионом мира 2018 года и одним из главных символов "золотого поколения".


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