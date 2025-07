"Ливерпуль" готовит сенсационный обмен. Известны детали

Звездный нигерийский нападающий Виктор Осимхен может стать игроком "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz. "Красные" намерены провести обмен с доплатой.

Как сообщает журналист Себастьен Видаль, "Ливерпуль" предложил "Наполи" мощный обмен: почти 20 миллионов наличными евро плюс форвард Дарвин Нуньес и итальянская звезда Федерико Кьеза.

Сделка выглядит как одна из самых громких на летнем рынке - и, по данным источника, итальянский клуб уже рассматривает предложение.

26-летний Осимхен в минувшем сезоне феерил в аренде в "Галатасарае": 37 голов и восемь ассистов в 41 матче. Его контракт с "Наполи" истекает летом 2026 года, а стоимость по версии Transfermarkt - около 70 миллионов евро.

