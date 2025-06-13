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Клубный чемпионат мира 2025
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Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала и где смотреть трансляции

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Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала и где смотреть трансляции ©ФК "Ювентус"

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершились матчи 1/8 финала. По их итогам определись все участники и пары 1/4 финала. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертьфинальных игр.

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На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершились матчи 1/8 финала. По их итогам определись все участники и пары 1/4 финала. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертьфинальных игр.

Какие клубы вышли в четвертьфинал клубного ЧМ-2025

На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь команд. В их число вошли "Палмейрас" (Бразилия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).


Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ - 2025

В ночь с 4 на 5 июля (время - казахстанское)

00:00 4 июля. "Палмейрас" - "Челси";
06:00 5 июля. "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль".

В ночь с 5 на 6 июля

21:00 5 июля. "ПСЖ" - "Бавария";
01:00 5 июля. "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.

Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

1/2 финала

9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2
10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.


Что получит победитель клубного чемпионата мира - 2025

Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составляет 1 миллиард долларов. Победителю достанутся 125 миллионов.

Остальная сумма будет распределена между остальными участниками в зависимости от результата.

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