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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 08:00
 

Определились все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира-2025

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Определились все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира-2025 ©ФК "Боруссия" Дортмунд

Стали известны все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

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Стали известны все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Последнюю путевку в эту стадию турнира завоевала дортмундская "Боруссия", которая в 1/4 финала обыграла мексиканский "Монтеррей" со счетом.

В составе победителей дубль оформил Серху Гирасси (14-я и 24-я минуты), которому дважды ассистировал Карим Адейеми. У "Монтеррей" отличился Херман Бертераме (48-я).

Какие клубы вышли в четвертьфинал клубного ЧМ-2025

На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь команд. В их число вошли "Палмейрас" (Бразилия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).


Пары 1/4 финала клубного ЧМ-2025

  • "Палмейрас" - "Челси"
  • ПСЖ - "Бавария"
  • "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль"
  • "Реал" - "Боруссия".

Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд. Турнир завершится 13 июля.

Клубный чемпионат мира 2025: календарь игр и где смотреть трансляции матчей

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 06:00   •   закончен
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
2:1
Монтеррей
Монтеррей
(Монтеррей)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д

64%

Ничья

23%

Монтеррей

13%

Проголосовало 47 человек

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