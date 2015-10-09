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Нападающий "Барселоны" потерял доверие к Флику и решил уйти

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Нападающий "Барселоны" потерял доверие к Флику и решил уйти ©ig.com/ferrantorres

Испанский форвард "Барселоны" Ферран Торрес может покинуть клуб в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Испанский форвард "Барселоны" Ферран Торрес может покинуть клуб в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, нападающий сообщил президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте, что открыт к трансферу и просит рассматривать предложения от других команд.


Успешный сезон, но "на лавке"

Несмотря на то что в минувшем сезоне Торрес был одним из лучших игроков в ротации и внес весомый вклад в атакующие действия команды (10 голов и шесть ассистов в 27 матчах Ла Лиги), он опасается, что в новом сезоне при Ханси Флике его роль в команде сократится. Ситуацию усложняет возможный переход вингера Нико Уильямса из "Атлетика", что еще сильнее увеличит конкуренцию за место в составе.

Возможная аренда?

Хотя сам Торрес не настаивает на полноценном уходе и по-прежнему хочет играть за "Барселону", его главной целью остается стабильное место в стартовом составе. В случае выгодного предложения клуб будет готов расстаться с игроком, трансферная стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро.

 

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