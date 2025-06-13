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Клубный чемпионат мира 2025
Вчера 23:57
 

Месси предложили вернуться в Европу после матча с ПСЖ

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Месси предложили вернуться в Европу после матча с ПСЖ ©ФК "Интер Майами"

Лионелю Месси посоветовали вернуться в европейский футбол после разгромного поражения его "Интера Майами" от "Пари Сен-Жермен" (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

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Лионелю Месси посоветовали вернуться в европейский футбол после разгромного поражения его "Интера Майами" от "Пари Сен-Жермен" (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Болельщики активно обсуждали игру аргентинца в социальных сетях, и, несмотря на общий провал команды, многие хвалили Месси за индивидуальные действия. Напомним, матч стал первым в карьере восьмикратного обладателя "Золотого мяча" против его бывшего клуба.

"Месси все еще каким-то образом создает моменты. Если бы у него было хотя бы 2–3 нормальных партнера, "Интер Майами" был бы в десять раз сильнее", - цитирует слова фанатов Sportbible.

"Месси должен всерьез задуматься о возвращении в Европу. Он по-прежнему играет на топ-уровне, несмотря на поражение 0:4", - добавили болельщики.

Фанаты также раскритиковали партнёров аргентинца, в частности Луиса Суареса и защитников команды.

Месси, в своем стиле, отметился яркой индивидуальной игрой, но это не спасло "Интер Майами" от вылета. ПСЖ прошел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары "Фламенго" - "Бавария".

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
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