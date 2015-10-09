Винисиус поругался с тремя игроками "Реала": кто они?

Бразильский вингер Винисиус Жуниор оказался в напряженных отношениях с несколькими игроками мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, бразилец полностью утратил контакт с французским "кланом" в лице Ферлана Менди, Орельена Тчуамени и Эдуара Камавинги. Даже на клубном чемпионате мира в США стороны не разговаривают между собой вне поля. Отдельно подчеркивается, что и с Джудом Беллингемом у Винисиуса отсутствует общение.

Отношения между игроками обострились на фоне лидерских амбиций. После перехода Килиана Мбаппе именно он стал новым центром влияния в команде. Французские игроки следуют за своим соотечественником, в то время как Винисиус чувствует себя вытесненным из роли неформального лидера.

Эго, лидерство и требования от Хаби Алонсо

По информации источника, Винисиус уже обсуждал ситуацию с главным тренером команды Хаби Алонсо. В раздевалке признают: речь идет не только о межличностных конфликтах, но и о необходимости улучшения поведения самого игрока. Особенно это касается его реакции в матчах, взаимодействия с партнерами и недостаточной вовлеченности в оборонительную работу - то, к чему Хаби Алонсо предъявляет высокие требования.

Винисиус понимает, что для сохранения своего статуса в "Реале" ему нужно сделать шаг вперед - не только в игровых, но и в человеческих аспектах. Конкуренция за лидерство с Мбаппе становится вызовом и внутри, и за пределами поля.

Игрокам придется объединиться

Несмотря на внутренние противоречия, "Реал" должен продемонстрировать сплоченность на клубном чемпионате мира. В ближайшем матче команда встретится с туринским "Ювентусом" (1 июля), и именно от взаимодействия всех звезд во многом будет зависеть результат.

Игроки должны оставить конфликты за пределами поля и действовать как единое целое. Винисиусу предстоит объединиться с теми, с кем он не разговаривает - и наоборот. Только так мадридцы смогут претендовать на титул и пройти в четвертьфинал турнира.