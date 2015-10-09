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Беллингем не сдержался и высказал Винисиусу претензии в раздевалке

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Беллингем не сдержался и высказал Винисиусу претензии в раздевалке ©instagram.com/realmadrid

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем призвал нападающего Винисиуса Жуниора быть полезнее в обороне перед матчем против "Ювентуса" в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем призвал нападающего Винисиуса Жуниора быть полезнее в обороне перед матчем против "Ювентуса" в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, англичанин уже высказал свое недовольство прямо в раздевалке.

Пассивность Винисиуса - слабое место

Причиной недовольства стало отсутствие у Винисиуса оборонительной работы. В отсутствие Килиана Мбаппе, который может пропустить матч из-за проблем со здоровьем, "Реал" рискует остаться уязвимым на флангах. Беллингем настаивает, что бразилец должен отрабатывать без мяча и помогать команде в защите - особенно против таких игроков "Ювентуса", как Кенан Йылдыз и Рандаль Коло Муани.

Винисиус обещает меняться ради команды

Несмотря на напряженные отношения с Беллингемом, Винисиус готов изменить свое поведение. По сообщениям из лагеря команды, он пообещал быть более ответственным в оборонительных действиях, чтобы не подвести ни партнеров, ни тренера Хаби Алонсо. В штабе "Реала" считают, что без этого шансов пройти "Ювентус" будет мало.

Матч "Реал" - "Ювентус" за выход в 1/4 финала состоится 1 июля.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
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