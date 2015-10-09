"Барса" задумалась после щедрого предложения за игрока: подробности

Форвард сборной Испании Ферран Торрес может покинуть "Барселону" летом - в его услугах заинтересован английский "Ньюкасл", передают Vesti.kz.

По данным источника, клуб из АПЛ предложил за 25-летнего футболиста 30 миллионов евро + 10 в виде бонусов. Сделку курирует спортивное руководство, связанное с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Однако президент каталонцев Жоан Лапорта сомневается в целесообразности продажи и называет минимальную цену - 50 миллионов.

Сильный сезон и конкуренция в атаке

Ферран провел яркий сезон - на его счету 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах Ла Лиги. При Ханси Флике он часто выходил в роли центрфорварда, подменяя Роберта Левандовски, и оправдывал доверие тренера. Однако игрок хочет чаще выходить в основе, а с усилением состава, в том числе приходом Нико Уильямса, сделать это в "Барселоне" станет еще сложнее.

У Торреса уже есть опыт игры в английской премьер-лиге - ранее он выступал за "Манчестер Сити". Это, по мнению экспертов, делает переход в "Ньюкасл" логичным: клуб в будущем собирается регулярно выступать в Лиге чемпионов, а сам Ферран универсален и может закрыть любую позицию в атаке. В случае ухода Александера Исака из "Ньюкасла" шансы Торреса на статус игрока основы вырастут.

Мотивация - сборная и новый вызов

Ферран Торрес потерял место в сборной Испании и рассчитывает, что регулярная практика в сильной лиге поможет ему вернуться в национальную команду. Ожидается, что "Ньюкасл" может улучшить свое предложение, если "Барселона" не отступит от заявленных 50 миллионов.