Назван неожиданный кандидат на "Золотой мяч": он чемпион мира и играет в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уверен: Килиан Мбаппе все еще может выиграть "Золотой мяч" несмотря на конкуренцию и сложный сезон команды, передают Vesti.kz.

Пока главными фаворитами на престижную награду называют лидера ПСЖ француза Усмана Дембеле, приведшего клуб к исторической победе в Лиге чемпионов, а также юного гения "Барселоны" испанца Ламина Ямаля, в Мадриде делают ставку на своего звездного новичка.

По информации Defensacentral, Перес лично заверил Мбаппе:

- Ты еще успеваешь выиграть "Золотой мяч".

И это не просто слова. Француз провел впечатляющий дебютный сезон: забил 43 гола в 56 матчах, выиграл "Золотую бутсу" Европы и был признан лучшим игроком кампании в "Реале". Более того, он установил клубный рекорд результативности для дебютанта и стал самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

Отметим, что по мнению аналитиков чемпион мира-2018 в составе сборной Франции также идет в дестяке претендентов на престижную награду. Полный список и главного претендента на "Золотой мяч" можно узнать по ссылке ниже.

Смена фаворита? Назван главный кандидат на "Золотой мяч"