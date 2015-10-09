Капитана "Барселоны" лишили повязки и назвали новых лидеров

В совете директоров "Барселоны" решили отстраненить немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена от роли капитана, передают Vesti.kz.

Тер Штегена лишают статуса капитана

По информации BarcaTimes, в руководстве есть мнение, что даже в случае если он останется в команде, он не должен оставаться капитаном. В то же время руководство "Барсы" уже определилось с тем, кого хочет видеть в числе новых лидеров команды.

Названы новые кандидаты

Одним из капитанов предлагается назначить защитника Иньиго Мартинеса - несмотря на то, что футболист присоединился к клубу лишь год назад. Также в списке потенциальных лидеров - нидерландский полузащитник Френки де Йонг, уругвайский игрок обороны Рональд Араухо, испанский хавбек Педри и вингер сборной Бразилии Рафинья.

Флик решит судьбу капитанской повязки

Окончательное решение по капитанскому составу примет главный тренер Ханс-Дитер Флик. Отношение к тер Штегену в клубе меняется и по другой причине: "Барселона" уже некоторое время безуспешно пытается продать вратаря, однако сам игрок категорически не хочет покидать клуб и продолжает рассчитывать на роль ключевой фигуры в команде.

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