"Барса" решила продать кандидата на "Золотой мяч" за 100 миллионов

Руководство футбольного клуба "Барселона" не исключает трансфер полузащитника Рафиньи в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon со ссылкой на TBR Football, президент клуба Жоан Лапорта уже уведомил представителя футболиста, что при предложении в 100 миллионов евро игрок будет продан.

В клубе сохраняются сомнения относительно того, сможет ли бразильский футболист стабильно демонстрировать высокий уровень игры, показанный в минувшем сезоне. Лапорта опасается, что такой сезон мог быть единичным всплеском.

Интерес к Рафинье проявляют английские клубы "Челси" и "Арсенал". Оба рассматривают возможность покупки игрока и готовы предложить сумму, близкую к указанной.

Возможные замены: Уильямс и Рэшфорд

На случай ухода Рафиньи "Барселона" уже прорабатывает варианты усиления. В клубе близки к подписанию Нико Уильямса из "Атлетика", а также рассматривают аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Реакция тренера

Главный тренер Ханси Флик доволен работой Рафиньи, однако готов отпустить игрока, если будет принято соответствующее решение клубом. В "Барселоне" подчеркивают, что сейчас нет футболистов со статусом "неприкасаемых".

Рафинья провел 57 матчей во всех турнирах сезона-2024/25, забил 34 гола и отдал 25 результативных передач. Его называли одним из кандидатов на "Золотой мяч" в этом году.