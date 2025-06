Наследник Месси близок к уходу из "Барсы": известен новый клуб

22-летний Ансу Фати близок к переезду во Францию - "Барселона" и "Монако" практически договорились по аренде вингера, сообщают Vesti.kz.

Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы финализируют детали сделки: речь идет об аренде с опцией выкупа.

Медосмотр полузащитника запланирован на эту неделю. Ожидается, что сумма выкупа составит около 12 миллионов евро. Кроме того, "Барса" сохранит значительный процент от возможной будущей продажи Фати.

В прошлом сезоне вингер провел всего шесть матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями, что только усилило слухи о его скором уходе из Каталонии.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, когда аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.



Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.



Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C