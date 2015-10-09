Звезда "Реала" поставил жесткий ультиматум Алонсо и пригрозил уходом

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс, потерявший место в основном составе, поставил ультиматум новому главному тренеру испанцу Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Напряженная ситуация в "Реале"

Ситуация обострилась после того, как Родриго дважды остался в запасе - в матчах против "Пачуки" и "Ред Булл Зальцбург" на клубном чемпионате мира. Минуты, которые он рассчитывал получить, достались турецкому вундеркинду Арде Гюлеру, уверенно воспользовавшемуся своим шансом.

Теперь Родриго, как сообщает Don Balon, заявил Алонсо: либо он выходит в стартовом составе на клубном ЧМ, либо по возвращении в Мадрид потребует трансфер.

Карьера Родриго зашла в тупик

Родриго недоволен своим положением: его роль в атаке "Реала" резко снизилась после финала Кубка Испании, который он пропустил, и с тех пор стал реже появляться в стартовом составе. Появление Килиана Мбаппе, стабильность Винисиуса и Беллингема, прогресс Гюлера и грядущее присоединение аргентинского таланта Франко Мастантуоно — все это оставляет все меньше пространства для Родриго.

Все решится после матча с "Ювентусом"

Бразилец надеялся на перезапуск с приходом Алонсо, но пока видит только ухудшение ситуации. Теперь его главная надежда — матч против "Ювентуса" в рамках Клубного ЧМ.

Отметим, что матч с "Ювентусом" в рамках 1/8 финала турнира состоится в ночь с 1 на 2 июля и стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира