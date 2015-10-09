Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:07
 

Хаби Алонсо решил, кем пожертвует ради Мбаппе

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо решил, кем пожертвует ради Мбаппе ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" активно готовится к встрече с туринским "Ювентусом" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" активно готовится к встрече с туринским "Ювентусом" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассматривает вариант возвращения Килиана Мбаппе в стартовый состав после того, как француз восстановился от острого гастроэнтерита.

По информации Defensa Central, Мбаппе может заменить Гонсало Гарсию, несмотря на хорошую форму последнего. При этом Арда Гюлер останется в основе, а вместе с Мбаппе и Винисиусом составит атакующее трио команды.

Тренер "Реала" прокомментировал ситуацию

"Мы только начинаем новую эру и проводим перестройку в условиях сложнейшего турнира. Нам предстоит сыграть с "Ювентусом", а это не прощает ошибок. Нужно быть предельно готовыми. Несмотря на это, я доволен нынешним уровнем команды и тем, как идет процесс", - отметил Хаби Алонсо.

Он также подчеркнул, что текущая стратегия команды ясна, но предстоит еще большая работа - как тактическая, так и кадровая.

Матч с "Ювентусом"

В клубе понимают важность грядущего поединка (1 июля) не только с точки зрения борьбы за титул, но и с финансовой. Победа над "Ювентусом" и выход в следующий раунд принесут "Реалу" около 20 миллионов евро. Именно поэтому "сливочные" рассчитывают на возвращение всех лидеров и максимальный результат. 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!