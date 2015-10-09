Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:10
 

В клубе КПЛ произошла тренерская отставка

  Комментарии

Поделиться
В клубе КПЛ произошла тренерская отставка ©instagram.com/fc_ulytau

Футбольный клуб "Улытау" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером, казахстанцем Иваном Азовским. Вместе с ним из команды ушел его помощник Александр Фамильцев, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Улытау" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером, казахстанцем Иваном Азовским. Вместе с ним из команды ушел его помощник Александр Фамильцев, передают Vesti.kz.

Работа в клубе

Азовский начал работу в клубе в 2023 году - сначала в качестве руководителя футбольного центра, позже стал главным тренером. Под его руководством команда в 2024 году впервые в истории вышла в премьер-лигу.

Ранее специалист работал с рядом казахстанских клубов, среди которых - "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Астана", "Атырау", "Шахтер" и другие.

Результаты сезона

В текущем сезоне "Улытау" провел 14 матчей в КПЛ, одержал три победы и трижды сыграл вничью. Имя нового тренера клуб объявит позже.


Смаков "уволил" тренера после матча в КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 13 3 2 8 12-17 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!