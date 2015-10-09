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Флик попросил Лапорту продать легенду "Барсы": он стал проблемой

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Флик попросил Лапорту продать легенду "Барсы": он стал проблемой ©Depositphotos/mrogowski_photography

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген не намерен покидать "Барселону" без полной компенсации. Он дал понять, что готов остаться в клубе и бороться за место в основе, если руководство не выплатит всю сумму за расторжение контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

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Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген не намерен покидать "Барселону" без полной компенсации. Он дал понять, что готов остаться в клубе и бороться за место в основе, если руководство не выплатит всю сумму за расторжение контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флик настаивает на продаже

Главный тренер каталонцев Ханси Флик обратился к президенту Жоану Лапорте с просьбой избавиться от Тер Штегена - продать или даже отпустить бесплатно. По мнению тренера, ситуация с немцем мешает атмосфере в команде и блокирует развитие проекта.


Конфликт и разочарование

Тер Штеген крайне недоволен клубом: он считает, что его предали, исключив из планов на следующий сезон и допуская утечки в прессу, которые, по его мнению, очерняют его репутацию. Если бы с ним откровенно поговорили раньше, он мог бы рассмотреть мирный уход. Но теперь - только борьба за стартовый состав.

Тер Штеген играет за "Барселону" с 2014 года, когда был куплен у менхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро.

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