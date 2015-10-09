Джейк Пол побил бывшего чемпиона мира и сына легенды

В Анахайме (США) прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между популярным американским блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и экс-чемпионом мира из Мексики Хулио Сесаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО), передают Vesti.kz.

Бой прошел в лимите первого тяжелого веса и продлился все 10 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Джейк Пол - со счетом 97-93, 98-92, 99-91.

Чавес-младший выглядел достойно, но не сумел предложить достаточное сопротивление более активному и точному Полу, чья победа выглядела заслуженной и ожидаемой.

Хулио Сесар Чавес-младший - бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе (2011–2012), а также сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса. Для него это седьмое поражение при 54 победах и одной ничьей. На счету Пола теперь 12 побед и одно поражение.