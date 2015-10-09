Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 10:30
 

Джейк Пол побил бывшего чемпиона мира и сына легенды

  Комментарии

Поделиться
Джейк Пол побил бывшего чемпиона мира и сына легенды ©Кадр из видео

В Анахайме (США) прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между популярным американским блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и экс-чемпионом мира из Мексики Хулио Сесаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В Анахайме (США) прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между популярным американским блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и экс-чемпионом мира из Мексики Хулио Сесаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО), передают Vesti.kz.

Бой прошел в лимите первого тяжелого веса и продлился все 10 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Джейк Пол - со счетом 97-93, 98-92, 99-91.

Чавес-младший выглядел достойно, но не сумел предложить достаточное сопротивление более активному и точному Полу, чья победа выглядела заслуженной и ожидаемой.

Хулио Сесар Чавес-младший - бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе (2011–2012), а также сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса. Для него это седьмое поражение при 54 победах и одной ничьей. На счету Пола теперь 12 побед и одно поражение.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!