Быстрый финиш: экс-чемпион мира не устоял (Видео)

В Анахайме (США) состоялся вечер профессионального бокса. В его карде встретились американские легковесы - Флойд Скофилд (19-0, 13 КО) и Тевин Фармер (33-9-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился уже в первом. Скофилд быстро отправил соперника в нокдаун. Фармер смог подняться и продолжить бой, однако полностью восстановиться не успел, чем Скофилд незамедлительно воспользовался, добившись досрочной победы.

Таким образом, 22-летний Скофилд одержал 19-ю победу в карьере, из которых 13 - нокаутом. Для 34-летнего Фармера это девятое поражение (третье досрочное) при 33 победах и одной ничьей.

Напомним, что Тевин Фармер владел титулом чемпиона мира по версии IBF в первом полулегком весе с 2018 по 2020 год.

