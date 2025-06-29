Обидчик Жалгаса Жумагулова сотворил громкую сенсацию в UFC

Один из ярких боев прошел на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

В октагоне сошлись американец Брэндон Ройвэл (17-8) и его соотечественник бирманского происхождения Джошуа Ван (15-2).

Файтеры провели захватывающий поединок, а в конце третьего раунда Ван уронил Ройвэла, но добить его не успел, так как прозвучала сирена. Несмотря на это, он одержал сенсационную победу единогласным решением судей.

До этого боя Ройвэл занимал первое место в рейтинге наилегчайшего веса в UFC, а Ван находился на 12-й строчке.

Напомним, Джошуа Ван победил казахстанца Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей в июне 2023 года. Последний уже не выступает в лучшей лиге мира.

В главном событии UFC 317 за вакантный титул чемпиона в легком весе сразятся экс-чемпионы Илия Топурия (16-0) из Испании и бразилец Чарльз Оливейра (35-10).