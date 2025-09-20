Царукян одержал досрочную победу над экс-чемпионом UFC

Топовый боец UFC Арман Царукян (22-3) выступил на турнире ACBJJ в Москве (Россия). По правилам грэпплинга он встретился с бывшим чемпионом лёгкого веса UFC американцем Бенсоном Хендерсоном (30-12), сообщают Vesti.kz.

Схватка между двумя бойцами ММА завершилась досрочно - 28-летний Царукян поймал 41-летнего Хендерсона на "ручной треугольник".

Отметим, что Бенсон не выступал по ММА с марта 2023 года. В UFC он бился с 2011 по 2015 годы.

Царукян же является одним из основных претендентов на пояс UFC в лёгком весе. В актуальном рейтинге дивизиона он занимает второе место.

Интересы Армана представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. 22 ноября в Дохе (Катар) он проведёт бой с новозеландцем Дэном Хукером (24-12).

